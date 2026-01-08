Trwa sezon grzewczy i wiele osób, aby ogrzać swoje domy korzysta z pieców. Niestety, część z nich nie spełnia obecnie przyjętych norm i wciąż zdarza się także, że mieszkańcy palą w nich śmieciami. Dlatego między innymi w Gorzowie w miasto ruszyli strażnicy miejscy, którzy prowadzą kontrole antysmogowe. Czy w sezonie grzewczym smog z domowych kominów realnie wpływa na komfort i zdrowie mieszkańców w Państwa okolicy? Czy sąsiedzi zwracają sobie uwagę na dym z kominów, czy raczej wolą milczeć? Gdzie kończy się potrzeba ogrzania domu, a zaczyna problem zanieczyszczenia powietrza?

Pyta Daniel Rutkowski

