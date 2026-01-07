Budowa fabryki rakiet w Gorzowie to szansa dla miejscowych firm z branży metalowej. Podwykonawcy muszą jednak spełniać szereg technologicznych wymagań. Prezes Lubuskiego Klastra Metalowego mówił w Radiu Gorzów, że nasze przedsiębiorstwa mają do tego duży potencjał.

Włodzimierz Fleischer podkreślał, że celem jest, aby jak najwięcej elementów do rakiet, produkowały lubuskie firmy:

Według szacunków, przy produkcji rakiet ma pracować około tysiąca osób. W samej fabryce około 160. Włodzimierz Fleischer wierzy, że to inwestycja na lata. Przypomniał, że dotychczas zamówiono około 290 wyrzutni do których w Gorzowie będą produkowane rakiety. W opinii prezesa Lubuskiego Klastra Metalowego, jakość pracy lubuskich firm może przyciągnąć kolejnych inwestorów z branży zbrojeniowej:

O budowę fabryki Gorzów rywalizował z takimi miastami jak Wrocław, Łódź czy Poznań. Wybrano gorzowską lokalizację przy ul. Mironickiej. Budowa fabryki ma kosztować około 2 mld zł. Według już podpisanego kontraktu, za 14 mld złotych powstanie w niej 10 tys. pocisków. Dostawy amunicji planowane są po 2030 roku.