„To cywilizacyjne minimum, na które Polskę musi być stać” – tak mówił premier Donald Tusk o projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej, który został podjęty na dzisiejszym posiedzeniu rządu.

Rząd przyjął zaakceptowane wcześniej przez wszystkich koalicjantów rozwiązania. Umowa będzie zawierana nie w urzędzie stanu cywilnego, a u notariusza:

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, dwie osoby, które ukończyły 18 rok życia, bez względu na płeć będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie będzie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego. Te przepisy będą dotyczyć także osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, które obecnie nie mogą zawierać związków małżeńskich.

W projekcie zapisano m.in. ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych.

Rozwiązanie umowy będzie możliwe przed notariuszem. Przestanie ona obowiązywać w przypadku śmierci lub w chwili wstąpienia w związek małżeński przez osoby, które umowę zawarły.