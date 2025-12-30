Czy w Gorzowie ratownicy medyczni jeździć będą do pacjentów na motocyklach? Jest na to spora szansa. Wojewódzki plan zabezpieczenia medycznych działań dla lubuskiego przewiduje dwa takie zespoły. Od kilku lat zespół motocyklowy działa już w Zielonej Górze, jest więc spora szansa, że i stacja w Gorzowie doczeka się takiego zespołu. Najpierw trzeba jednak wystartować w konkursie. Mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Andrzej Szmit:

Jak dodaje dyrektor Szmit, ratowników chętnych do dyżuru na motocyklu nie brakuje:

Konkurs na utworzenie zespołów motocyklowych ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale 2026.