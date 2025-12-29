Tłum w urzędzie miasta. Gorzowianie ruszyli po kartę mieszkańca.Biletomat- przynajmniej na tę chwilę – został zablokowany i nie wydaje nowych numerków.

W magistracie była nasza reporterka Elżbieta Kobelak:

Kartę mieszkańca można wyrobić także przez aplikację. Ale nie jest to proste. Magistrat wydelegował do pomocy mieszkańcom urzędnika, ale także on ma mnóstwo pracy. W kolejce stoją np. rodzice maluchów z pierwszych klas szkół podstawowych, które nie mają telefonów i którym trzeba wyrobić plastikową kartę.