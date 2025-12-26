W pierwszy dzień świąt policjanci przeprowadzili ponad 12 tysięcy interwencji. Zatrzymali 155 nietrzeźwych kierowców.
Policja opublikowała w mediach społecznościowych statystyki za pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.
Dalsza część tekstu pod grafiką
Łącznie policjanci w całym kraju przeprowadzili 12062 interwencji. Zatrzymali 288 sprawców przestępstw, 142 osoby poszukiwane i 155 nietrzeźwych kierowców.
W czwartek doszło do 14 wypadków, w których zginęły dwie osoby a 17 osób zostało rannych.
