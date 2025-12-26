Policja podała, że do tej pory odnalezionych zostało siedem najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych, które w Wigilię wleciały nad Polskę z kierunku Białorusi. Cztery na terenie województwa podlaskiego i trzy na terenie województwa lubelskiego.
O wlocie najprawdopodobniej balonów przemytniczych nad Polskę w wigilijną noc Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w czwartek w mediach społecznościowych. Jak podała w piątek policja, o godz. 21 w Wigilię od wojska otrzymała informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt takich obiektów.
Policja apeluje o ostrożność
Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia. Dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie woj. podlaskiego, trzy na terenie woj. lubelskiego
– napisała policja w mediach społecznościowych.
24 grudnia około godziny 21:00 z @DowOperSZ otrzymaliśmy informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt obiektów latających, najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych.
— Polska Policja ???? (@PolskaPolicja) December 26, 2025
Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności, niezbliżanie się do balonów ani niepodejmowanie działań na własną rękę.
Balony na Podlasiu
O trzech odnalezionych balonach w czwartek informowała podlaska policja. Jak podała, przemytnicze balony z papierosami wylądowały w Goniądzu, Boguszewie i Zaborowie. W pakunkach było ponad 5 tys. paczek nielegalnych papierosów.
DORSZ wyjaśniło w czwartek, że lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim
– zaznaczyło.
Dowództwo w czwartek (25 grudnia) podało ponadto, że rano polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.