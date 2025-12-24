Policja ostrzega, że umieszczanie w internecie zdjęć ze świątecznego wyjazdu to wskazówka dla złodzieja, że dom stoi pusty. Funkcjonariusze przypominają, że w okresie świąt przestępcy nie próżnują.

Rzeczniczka Komendanta Głównego Policji Katarzyna Nowak podkreśla, że jeśli ktoś chce pochwalić się świątecznym wyjazdem, najlepiej zrobić to po powrocie:

Katarzyna Nowak dodaje, że w mediach społecznościowych warto ustawić profil prywatny:

Rzeczniczka dodaje, że warto zadbać o to, żeby podczas naszej nieobecności ktoś wyciągnął listy ze skrzynki oraz usunął ulotki sprzed drzwi. Dobrze też, żeby ktoś włączył światło w naszym mieszkaniu.