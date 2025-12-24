Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Według tradycji wielu Polaków zasiądzie do uroczystej wieczerzy w gronie najbliższych. Są jednak miejsca, gdzie rodziny będzie brakować. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu osadzone przygotowują się do tych ważnych świąt na tyle, na ile mogą sobie w zamknięciu pozwolić.

W celach pojawiły się własnoręcznie wykonane ozdoby. – Chcemy sobie stworzyć choć namiastkę tego czasu. Niestety nie dane nam jest być z rodzinami, ale i tu staramy się poczuć święta. Dzielimy się pracami w kuchni, aby na stole pojawił się bigos, krokiet czy ciasto – mówią osadzone:

– Cela to nie trzypokojowe mieszkanie, ale sprzątamy ją, aby było jakoś tak odświętnie – zaznaczają odbywające karę w zakładzie:

– Przystroiłyśmy także cele. Mamy tu ozdoby wykonane przez nas same. Oczywiście z materiałów, które mogłyśmy wykorzystać – zaznaczają kobiety z Krzywańca:

– Bądźmy sobą, wierzmy w siebie i kroczmy tylko po właściwej drodze, z której nie warto zbaczać – to przesłanie kierowane przez osadzone do wszystkich, którzy więzienie znają tylko z opowieści:

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu aktualnie przebywa 830 osób odbywających karę pozbawienia wolności. 380 z nich to kobiety.