5 zastępów straży pożarnej gasiło pożar budynku przy 1 Maja w Zielonej Górze. Około godziny 2.00 w nocy do służb wpłynęło zgłoszenie o pożarze w domu jednorodzinnym.

Jak przekazała straż pożarna, prawdopodobnie przyczyną było zaprószenie ognia od kominka. Częściowo zajęło się poddasze. W pożarze nikt nie ucierpiał.