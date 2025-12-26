Ponad 1080 razy, w tym przy 361 pożarach, interweniowali w Boże Narodzenie strażacy – poinformował PAP rzecznik prasowy PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że w wyniku pożarów 15 osób odniosło obrażenia, a dwie zmarły.

25 grudnia strażacy w całym kraju interweniowali 1082 razy. Spośród tych interwencji 361 dotyczyło pożarów, z czego 221 dotyczyło pożarów mieszkań. Najczęstszą przyczyną były pożary sadzy w przewodach kominowych – takich zdarzeń było 101.

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, w wyniku pożarów 15 osób odniosło obrażenia, a dwie straciły życie.

Do tragedii doszło w miejscowości Sukowicze (Podlaskie). Jak informował dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Białymstoku, spłonął tam drewniany dom i drewniany budynek gospodarczy. Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali po godz. 22.30. Na miejscu znaleziono ciała 66-letniego mężczyzny i 73-letniej kobiety.

Strażacy interweniowali również przy 17 zdarzeniach związanych z emisją tlenku węgla. Czadem podtruły się cztery osoby.

W pierwszy dzień świąt odnotowano 518 tzw. miejscowych zagrożeń, w tym 71 wypadków drogowych, 92 działania medyczne i 29 interwencji o charakterze chemicznym. Strażacy wyjechali także do 203 fałszywych alarmów.

Ostatniej doby najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego – 178, a także woj. śląskiego – 118, woj. małopolskiego – 107 i woj. wielkopolskiego – 96.

Państwowa Straż Pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym, oraz o montowanie czujek dymu i czadu, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo domowników

– podkreślił st. bryg. Karol Kierzkowski.