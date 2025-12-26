105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach otrzymał 450 tysięcy złotych na modernizację pomieszczeń w budynku numer 12, gdzie mieści się punkt podstawowej opieki zdrowotnej. Celem zadania jest także zwiększenie dostępności osobom z ograniczeniami ruchowymi.

Na czas wykonywanych prac POZ został przeniesiony do sąsiedniej lokalizacji. – Udało nam się zostać beneficjentem kolejnego projektu i dzięki otrzymanemu dofinansowaniu rozpoczęliśmy remont. To dość szeroki zakres robót. Wszystko po to, aby zapewnić personelowi szpitala komfort pracy i jakość przyjęć pacjentów – mówi rzeczniczka lecznicy Justyna Wróbel-Gądek:

– Tymczasowe miejsce, gdzie powinni udać się przyjmowani na wizyty, to parter w budynku numer dwadzieścia osiem. Prosimy o chwilę cierpliwości. Po zakończonych pracach wrócimy do pierwotnej lokalizacji – zaznacza przedstawicielka szpitala:

Prace w budynku numer 12 potrwają 3 miesiące.