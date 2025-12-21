Pentagon zainwestuje w przyszłym roku ponad pół miliarda dolarów w rozbudowę i modernizację baz dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce.
Dokument zatwierdzający budżet departamentu obrony Stanów Zjednoczonych został podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa.
O szczegółach Michał Makowski.
