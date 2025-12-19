Dzisiaj zmieniły się zasady gry; dzisiaj Polska obejmuje przywództwo – powiedział w czwartek (18 czerwca) ambasador USA w Polsce Thomas Rose podczas ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej systemu „Wisła”. Podkreślił, że nawet USA nie posiadają takiego systemu obrony powietrznej IBCS, jak Polska.

Rose podczas uroczystości, która miała miejsce w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie zaznaczył, że dzięki osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej polskiego.

systemu obrony powietrznej Warszawa „staje się pierwszym miastem na świecie w pełni chronionym przez zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą”. Ma to być – w jego przekonaniu – krok widoczny dla świata, który widzą zarówno przyjaciele, jak i wrogowie Polski.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

„Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską”

Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską. A jeżeli tak zrobi, to będzie oznaczało głupotę

– podkreślił Rose.

Ambasador USA powiedział ponadto, że „Polska nie może ulegać złudzeniom”.

Rzeczywistość jest zbyt bliska Polski, aby Polska pozwalała sobie na myślenie życzeniowe

– stwierdził.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Program „Wisła” zakłada zbudowanie „najwyższego piętra” polskiej obrony powietrznej – tj. systemów o zasięgu ponad 100 km. Jego trzon stanowią amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot wsparte m.in. nowoczesnymi radarami dookólnymi LTAMDS oraz systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.