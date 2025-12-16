Ambasador USA w Polsce Thomas Rose poinformował we wtorek (16 grudnia) na platformie X, że spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak dodał, rozmawiali o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego.

Polska nie potrzebuje pouczeń – potrzebuje, by jej europejscy sojusznicy byli tak silni jak ona. To był dla mnie wielki zaszczyt spotkać się ze wspaniałym Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, aby porozmawiać o przywództwie, bezpieczeństwie i przyszłości sojuszu amerykańsko-polskiego

– czytamy we wpisie, do którego Rose załączył zdjęcie z Kaczyńskim.

Ambasador dodał, że pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa „partnerstwo USA i Polski opiera się na realizmie, suwerenności i konkretnych rezultatach”.

Kaczyński napisał później na platformie X, że razem z ambasadorem rozmawiali m.in. o „relacjach między naszymi krajami, bezpieczeństwie Polski i regionu, wadze prowadzenia podmiotowej polityki i roli Polski w świecie, ale także o historii oraz o bieżącej sytuacji politycznej”.

Ze szczególną satysfakcją przyjąłem docenienie działań naszego rządu w kwestii wzmacniania polskiej obronności

– dodał szef PiS we wpisie, do którego załączył zdjęcia ze spotkania.

Widać na nich – oprócz Kaczyńskiego i Rose’a – m.in. przewodniczącego klubu PiS Mariusza Błaszczaka oraz posła Radosława Fogla.

W połowie października Rose został zaprzysiężony w Departamencie Stanu na ambasadora USA w Polsce. Thomas Rose jest prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike’a Pence’a, znanym z silnie proizraelskich poglądów.

6 listopada prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA w Polsce.