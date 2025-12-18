Polska jest coraz silniejsza – mówił w Bemowie Piskim sekretarz generalny NATO. Mark Rutte podkreślił, że zagraniczne siły stacjonujące w Polsce to przykładów działania sojuszników na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

„To także przykład wkładu Polski we wspólną obronę i odstraszanie – na lądzie, morzu i w powietrzu” – dodał szef NATO:

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził deklaracje Polski wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego:

W Bemowie Piskim stacjonuje Batalionowa Grupa Bojowa NATO. Szkolą się tu wspólnie żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy, chorwaccy i polscy.