Dobiegła końca inwestycja drogowa w Łozach biegnąca na styku dwóch samorządów. Zadanie realizował powiat bolesławiecki we współpracy z gminą Żagań. Koszt robót to blisko pół miliona złotych.

Dotychczas gruntowa droga ma już asfaltową nawierzchnię. – Bardzo nas cieszy, że starosta bolesławiecki przystąpił do tych robót i że po wspólnych rozmowach dołożyliśmy gminne pieniądze do tych prac. Łozy to niewielkie sołectwo, ale droga jest dla mieszkańców bardzo istotna – mówi wójt żagańskiej gminy Leszek Ochrymczuk:

– To przykład na to, jak ważna jest współpraca samorządów. Podzieliliśmy się kosztami po połowie z powiatem bolesławieckim – zaznacza włodarz gminy:

Odcinek wyremontowanej drogi to pół kilometra nowej nawierzchni.