Były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki podkreślił, że – w świetle medialnych doniesień o sporach między frakcjami w PiS – nie zamierza tworzyć własnej partii. PiS to moja partia – dodał. Podkreślił też, że liderem polskiej prawicy jest prezes partii Jarosław Kaczyński.

Morawiecki we wtorek (16 grudnia) w Polsat News przekazał, że wieczorem w siedzibie partii na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczęła się wigilia klubu PiS i – jak dodał – wraca na nią po programie. Pytany, czy – wedle medialnych doniesień – po zakończeniu „opłatka z parlamentarzystami” odbędzie się jego własna wigilia, Morawiecki potwierdził. Jak ujął, przyjdą na nią „współpracownicy, paru samorządowców i koledzy, koleżanki z PiS”.

W kontekście sporów w PiS pytany, czy zamierza tworzyć własną partii, Morawiecki zaprzeczył.

PiS to jest moja partia. (…) Nie zamierzam (tworzyć własnej partii – PAP). Nie ma mowy, że PiS się podzieli. Jesteśmy jednością

– zaznaczył.

Jak dodał, po klubowym opłatku jest „nastawiony jak łagodny baranek”.

Pytany, kto jest obecnie liderem polskiej prawicy – Kaczyński czy prezydent Karol Nawrocki, Morawiecki podkreślił, że liderem jest prezes PiS.

Pan prezydent Nawrocki jest już dzisiaj postacią symboliczną. Jest prezydentem więcej niż tylko polskiej prawicy, jest prezydentem wszystkich Polaków

– dodał.

Morawiecki mówił, że w ramach pracy nad programem PiS zaproponował powołanie sztabu operacyjno-komunikacyjnego, który mógłby „uspójnić naszą politykę komunikacyjną i ruszyć bardzo mocno do przodu”. Morawiecki porównał ten pomysł do sztabu Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej na którego czele stał obecny szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Proponowałbym, żeby (na czele takiego sztabu – PAP) była osoba, która dzieli różne wrażliwości w duchu jedności, zgody i pokoju, tak jak właśnie Paweł Szefernaker

– stwierdził.

Morawieckiego zapytano również, czy podczas klubowej wigilii podzielił się opłatkiem z b. prezesem TVP Jackiem Kurskim, który w poniedziałek na platformie X skrytykował deklaracje b. premiera z niedawnego wywiadu ws. obsadzania stanowisk w przyszłym teoretycznym rządzie PiS. Morawiecki odpowiedział, że nie zdążył połamać się opłatkiem, ponieważ przyjechał do programu. Proszony o skomentowanie wpisu Kurskiego, b. premier ocenił, że „dzisiaj odwaga staniała i ludzie różne rzeczy piszą”.

Pod koniec listopada źródła w PiS przekazały PAP, że w partii panują napięte relacje między frakcją Morawieckiego a b. szefem MS Zbigniewem Ziobrą i politykami z obozu dawnej Suwerennej Polski. Morawiecki w wywiadzie dla Gazety.pl powiedział, że – jeśli byłby premierem – to „nie planuje”, by Ziobro został ministrem sprawiedliwości. Media wskazywały też, że b. premier nie znalazł się m.in. w zespole ds. opracowania programu PiS, co – jak podawano – miało osłabić jego pozycję w partii. Z kolei w zeszłym tygodniu b. szef MAP Jacek Sasin, ocenił, że Morawiecki nie będzie kandydatem PiS na premiera, ponieważ „reprezentuje w partii bardziej centrowy nurt”.

Na piątkowym posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS, które – według informacji PAP – miało zająć się m.in. zdyscyplinowaniem tych polityków, którzy w ostatnim czasie wdali się w medialne spory, nie pojawił się Morawiecki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił w poniedziałek, że spory między frakcjami w partii, które wybuchły z błahego powodu, powinny się skończyć. Przekazał też, że rozmawiał tego dnia z Morawieckim, a efekty tej rozmowy będzie można oceniać po nieco dłuższym czasie, ale – jak przekonywał – sama rozmowa nie była najgorsza.

Konflikt w PiS

Media wskazywały, że konflikt w Prawie i Sprawiedliwości narasta i były premier nie znalazł się w zespole ds. opracowania programu PiS oraz na liście 18 grup tematycznych odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych elementów programowych. Według mediów zdaniem frakcji Morawieckiego miało to osłabić pozycję byłego premiera w partii.

Telewizja wPolsce24 ustaliła, że 15 grudnia po południu doszło do rozmowy telefonicznej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim. Według ustaleń rozmowa ta przyniosła deeskalację głośnych w ostatnim czasie napięć w Prawie i Sprawiedliwości.

W mediach pojawiały się ponadto doniesienia, że Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w spotkaniu opłatkowym na Nowogrodzkiej i zamiast tego zorganizuje swoje „konkurencyjne” spotkanie. Rewelacjom o swojej nieobecności na Nowogrodzkiej zaprzeczył sam były premier. I jak się zresztą ostatecznie okazało, pojawił się na spotkaniu opłatkowym.

Czołowi politycy partii pojawili się na wspólnym spotkaniu opłatkowym

Czołowi politycy partii wspólnie pojawili się na spotkaniu opłatkowym w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, co uwieczniono na fotografii.

Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca. Niech żyje Polska!

– napisano na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości.

?? Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca.

Niech żyje Polska! ???? pic.twitter.com/UFVDfNEtgu — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) December 16, 2025

Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca. Niech żyje Polska! Te słowa zobowiązują – do odpowiedzialności, pracy i myślenia w kategoriach wspólnoty, nie haseł

– zaznaczył Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, posłanka PiS.

?? Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca.

Niech żyje Polska! ???? Te słowa zobowiązują – do odpowiedzialności, pracy i myślenia w kategoriach wspólnoty, nie haseł. https://t.co/pO113oeRV9 — Jacek Sasin (@SasinJacek) December 16, 2025

Wspaniała atmosfera na opłatkowym spotkaniu PiS. Wszystkim życzymy wspaniałych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

– wskazał Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, poseł PiS.

??? Wspaniała atmosfera na opłatkowym spotkaniu @pisorgpl. Wszystkim życzymy wspaniałych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. pic.twitter.com/aAeSDoOjwk — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) December 16, 2025

Pozdrowienia dla wszystkich sympatyków PiS i szerokiego obozu polskiej prawicy

– zauważyła Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka PIS, była wiceminister rozwoju.

Pozdrowienia dla wszystkich sympatyków @pisorgpl i szerokiego obozu polskiej prawicy! ???????? pic.twitter.com/knk915RXOw — Olga Semeniuk-Patkowska ???? (@OlgaEwaSemeniuk) December 16, 2025

Świąteczne spotkanie na Nowogrodzkiej. Świetna atmosfera

– wskazał Michał Wójcik, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.

