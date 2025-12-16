Przeciętny Polak planuje wydać na przygotowanie świąt Bożego Narodzenia niemal 1 787 złotych, czyli o około 13 % więcej niż przed rokiem. Uwzględnia to koszty prezentów, zakupów spożywczych, dekoracji, podróży i dojazdów. Tak wynika z raportu „Świąteczny Portfel Polaków 2025”.

W audycji porozmawiamy również o tym, czy sposób obchodzenia świąt się zmienia. Z jednej strony większość Polaków nadal spędza Wigilię przy rodzinnym stole i dba o tradycyjne elementy świąt, takie jak choinka, opłatek czy prezenty pod choinką. Z drugiej coraz więcej rodzin wybiera bardziej kameralne formy celebracji, szuka wygodniejszych rozwiązań, jak wyjazdy świąteczne czy catering.

Jaki jest system wartości Polaków? Czy w okresie świąt dominuje wymiar religijny, czy bardziej rodzinny i konsumpcyjny? A może największą wagę przykładamy do czasów spędzonych z bliskimi i wspólnych doświadczeń, a nie tylko do prezentów i przygotowań?

