Województwo lubuskie, oprócz pięknych krajobrazów, pełne jest urokliwych dworków i pałaców, między innymi pałace w Mierzęcinie, Zatoniu, Żaganiu, Broniszowie czy też w Iłowej oferujących wspaniałą architekturę i często zabytkowe parki, stanowiąc ciekawą atrakcję turystyczną, gdzie wiele obiektów pełni funkcje hotelowe, restauracyjne lub muzealne, jak Zamek Joannitów w Łagowie czy Pałac Wiechlice, a pałac w Iłowej – szkoły podstawowej i tam właśnie się dziś wybierzemy