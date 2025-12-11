Unijny Trybunał Sprawiedliwości znowu po stronie frankowiczów w sporze z bankami. Chodzi o żądanie zwrotu kapitału kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich.

Umowa kredytowa została wcześniej unieważniona w związku z nieuczciwymi praktykami. Pozwana klientka zarzuciła bankowi przedawnienie wierzytelności i jednocześnie zażądała potrącenia już spłaconego kredytu. Polski sąd zapytał sędziów w Luksemburgu, czy można te dwie sprawy łączyć. Banki twierdzą, że nie.

Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział, że nie ma automatyzmu i że w jednym procesie konsumenci mogą posługiwać się dwoma argumentami przeciwko bankom.

Dla ochrony swoich praw konsumenci mogą zarzucić bankom, że ich żądania są przedawnione, ale też mogą potrącić sobie swoje należności. Sędziowie uważają, że trzeba zapewnić pełną ochronę konsumentów. Innymi słowy – to klienci mają zyskać na umowach, a nie banki.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości niezmiennie twierdzi, że skoro banki stworzyły umowy niezgodne z prawem, to nie mogą w żaden sposób na tych umowach zyskać.