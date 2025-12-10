Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka Fundacja GrowSPACE prezentuje spot w ramach Kampanii „Słowo Ma Znaczenie” – ogólnopolskiego projektu poświęconego przeciwdziałaniu mowie nienawiści oraz promowaniu komunikacji opartej na szacunku, empatii i odpowiedzialności społecznej. W spocie przedstawiono historie osób, które doświadczyły hejtu i przemocy słownej. Wydarzenie jest organizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bohaterki i bohaterowie materiału opowiadają o: emocjonalnych i psychologicznych konsekwencjach hejtu, wpływie przemocy słownej na ich poczucie bezpieczeństwa, barierach i sukcesach w szukaniu wsparcia, działaniach, które pomogły im odzyskać stabilność i poczucie własnej wartości. Ich historie mają uwrażliwiać, ale też pokazywać, że pomoc jest dostępna, a reagowanie ma znaczenie.

O kampanii

Inauguracja odbyła się 24 listopada 2025 roku. Działania obejmują zarówno aktywności w mediach społecznościowych, jak i inicjatywy w przestrzeni publicznej – m.in.:

publikację treści edukacyjnych w social mediach,

przygotowanie i dystrybucję materiałów do instytucji publicznych,

utworzenie strony internetowej www.slowomaznaczenie.pl i udostępnienie bezpłatnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych do pobrania,

nagranie pięciu materiałów video przedstawiających osobiste historie osób doświadczających hejtu i mowy nienawiści.

Konferencja prasowa połączona z premierą spotu stanowi podsumowanie intensywnego cyklu działań prowadzonych w ramach kampanii.

Mowa nienawiści i hejt to zjawiska, które niestety stały się codziennością w komunikacji między ludźmi. W ostatnich latach obserwujemy niepokojący wzrost narracji opartych na przemocy wobec konkretnych grup społecznych, co pokazuje, jak potrzebne są kampanie takie jak ta. Hasło ,,Słowo Ma Znaczenie” jest szczególnie ważne – przypomina nam, że język kształtuje rzeczywistość wokół nas i nie jest neutralny. To piękne narzędzie, które może wspierać, ale może też ranić. Naszym celem jest pokazanie, jak wygląda codzienność osób dotkniętych przemocą słowną, jak ją rozpoznawać i jak reagować, żeby realnie zmniejszać skalę hejtu w społeczeństwie. Chcemy również zwiększać świadomość prawną – mowa nienawiści nie jest opinią, jest czynem, który może stanowić przestępstwo

– mówi Krzysztofa Gąsiorowska, koordynatorka Kampanii ,,Słowo Ma Znaczenie”.

Gąsiorowska podkreśla również, że przeciwdziałanie hejtowi wymaga nie tylko powstrzymania się od nienawistnych komentarzy, ale także aktywnej postawy świadków: „Kluczowe jest wsparcie ofiar i edukacja sprawców. Tylko dzięki kompleksowym działaniom możemy skutecznie przeciwdziałać przemocy słownej i ograniczać jej przyszłe skutki”.

Kampania “Słowo Ma Znaczenie” jest realizowana w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło informacji: Fundacja GrowSPACE