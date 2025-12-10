W aplikacji KidsAlert opublikowane zostało ostrzeżenie o narastającym zjawisku umieszczania na TikToku treści rezygnacyjnych, w tym krótkich listów pożegnalnych młodych użytkowników. Według alertu algorytm platformy może wzmacniać kontakt nastolatków z niepokojącymi materiałami.

Kids Alert ostrzega rodziców, że w serwisie TikTok coraz częściej pojawiają się materiały, które autorzy określają jako „moją datę”, co – według autorów alertu – bywa „zwiastunem śmierci samobójczej”.

Liczba niepokojących materiałów rośnie

Zgodnie z analizą Instytutu Monitorowania Mediów wzrost zainteresowania takimi publikacjami jest obserwowany od października – zwrócili uwagę autorzy komunikatu. Zaznaczyli, że materiałów tego typu jest coraz więcej, a niektóre mają zasięgi przekraczające milion wyświetleń. Wśród przykładowych fraz wykorzystywanych w opisach profili młodych użytkowników wskazano m.in.: „moja data wypada dziś”, „moja data śmierci” oraz konkretne daty „często mylnie uznawane za daty urodzin”.

Choć treści publikowane w aplikacji nie są bezpośrednią przyczyną tragedii, mogą pośrednio wpływać na psychikę nastolatków nadmiernie korzystających z platformy – ostrzega KidsAlert. Algorytm może samoczynnie podsuwać´ kolejne podobne materiały, jeśli użytkownik natrafi na nie w trudnym momencie.

W informacji przywołana jest analiza dwóch przypadków samobójstw wśród nastolatków, w których – jak napisano – na kontach badanych osób odkryto „bardzo niepokojące treści”.

(Nie)bezpieczna przestrzeń?

Autorzy alertu krytycznie ocenili przekazy reklamowe i kampanie promujące TikToka jako bezpieczną przestrzeń dla dzieci. Podkreślili, że „nad szkodliwym algorytmem platforma prawdopodobnie nie panuje lub nie chce panować”, w związku z czym „dzieci nie są bezpieczne na TikToku i nigdy nie będą”.

Zaapelowali do rodziców o większą świadomość cyfrowego środowiska dzieci i dodali, że algorytmy mogą tworzyć dla każdego użytkownika bardzo różne strumienie treści.

Twój TikTok może wyglądać inaczej niż TikTok Twojego dziecka

– wyjaśnili.

Dorosłym zalecili m.in. bieżące interesowanie się tym, co dziecko ogląda w internecie, zwracanie uwagi na zmiany nastroju oraz reagowanie „z troską, a nie gniewem” w przypadku znalezienia niepokojących materiałów. Przypomnieli także o możliwości skorzystania w sytuacjach kryzysowych z zakładki „Mapa pomocy” w aplikacji.

W poniedziałek poprosiliśmy TikTok o komentarz w sprawie zastrzeżeń, jakie zostały wobec niego wysunięte w ostrzeżeniu. Do momentu publikacji depeszy nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Czym jest Kids Alert?

Kids Alert to darmowa aplikacja stworzona dla dorosłych (rodziców, opiekunów, nauczycieli), która ostrzega o aktualnych zagrożeniach i niepokojących trendach w internecie, z jakimi stykają się dzieci, oferując wsparcie w postaci mapy pomocy i możliwości zgłaszania niebezpiecznych treści. Powstała z inicjatywy Kingi Szostko, prezeski fundacji prospołeczna.org, twórczyni portalu bezpiecznedziecko.org, specjalistki ds. społecznych pracującej w przestrzeniach przemocy rówieśniczej, sharentingu, publikacji wizerunku dzieci i młodzieży oraz niebezpiecznych trendów. Ostrzega i edukuje rodziców oraz kadrę pedagogiczną.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 22 22 – CAŁODOBOWY – Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 – CAŁODOBOWY – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – CAŁODOBOWY – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 – codziennie od 14:00 do 22:00 – Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 – Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:

>>www.zapobiegajmysamobojstwom.pl<<

>>www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe<<

>>www.pokonackryzys.pl<<