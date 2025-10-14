To był historyczny dzień dla Izraela i Palestyny. Po dwóch latach wojny spowodowanej krwawym atakiem Hamasu na Izrael kończy się wojna, która doprowadziła do niemal całkowitego zniszczenia Strefy Gazy i tragedii setek tysięcy Palestyńczyków. Wczoraj do domu wrócili ostatni uwięzieni przez Hamas zakładnicy, a z izraelskich więzień uwolniono niemal dwa tysiące Palestyńczyków.
Porozumienie pokojowe zostało uzgodnione dzięki zaangażowaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, a także przywódców Turcji, Egiptu i innych państw regionu. Czy to kończy konflikt między Izraelem a Palestyną? Czy da się utrzymać trwały pokój w Strefie Gazy? Jak odbudować zaufanie między oboma narodami?
Zapraszam do dyskusji – Artur Steciąg
