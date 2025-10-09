Rząd chce, aby banki – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – zaczęły płacić wyższy podatek dochodowy.

Wczoraj Sejm po raz pierwszy debatował nad projektem ustawy, który zakłada istotne podniesienie stawki CIT dla sektora bankowego. Główny cel, to sfinansowanie rosnących wydatków na obronność w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Choć projekt dotyczy wyłącznie instytucji finansowych, może mieć szersze skutki – również dla klientów banków. zapowiedź podwyżki podatku już wpłynęła na wartość akcji banków, które są ważnym elementem portfeli emerytalnych milionów Polaków. Sektor bankowy może też odbić sobie poniesione straty podnosząc np. opłaty za prowadzenie rachunków lub koszty kredytów, albo obniżając oprocentowanie lokat.

Czy w takim razie warto obłożyć banki wyższym podatkiem CIT. Czy sektor bankowy powinien też solidarnie dołożyć się do budżetu państwa i pomóc w zwiększeniu obronności Polski?

Zapraszam do dyskusji – Artur Steciąg