Dziś odbyła się oficjalna przeprowadzka żarskich strażaków. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w końcu doczekała się nowej siedziby. Jej budowa trwała 10 lat.

Inwestycja kosztowała 32 miliony złotych, choć w 2015 roku koszt szacowano na 12 milionów.

– Nowa strażnica ma przede wszystkim wspaniałą lokalizację, mamy blisko zarówno do miasta jak i do obwodnicy – mówi starszy brygadier Paweł Hryniewicz, komendant Komendy Powiatowej PSP w Żarach:

Od dzisiaj siedziba Komendy Powiatowej PSP w Żarach znajduje się przy ul. Zielonogórskiej 34.

Jak podkreśla młodszy aspirant Łukasz Ruczyński, żarscy strażacy bardzo długo czekali na ten moment:

Z kolei młodszy ogniomistrz Maciej Maćków przyznaje, że nowa siedziba to przede wszystkim komfortowe i bezpieczne warunki do służby:

Otwarcie nowej siedziby dla strażaków to także okazja do świętowania dla władz powiatu żarskiego.

Cieszymy się, że w końcu zakończyliśmy tę wieloletnią inwestycję – dodaje Bogdan Kępiński, starosta żarski:

Na przyjazd strażaków do nowej siedziby czekali sąsiedzi – uczniowie, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. Władze placówki przywitały mundurowych chlebem i solą.