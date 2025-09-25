Ruszyło głosowanie na projekty żarskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród zadań inwestycyjnych, nieinwestycyjnych i ekologicznych. Etap oddawania głosów potrwa do 13 października.

Nowością w tym roku jest wybór przyszłych zadań przez młodzież od 16 roku życia. – Zachęcamy do aktywnego udziału w życiu miasta. Każdy z państwa ma wpływ na to, co powstanie w miejskiej przestrzeni i jakie imprezy zostaną zorganizowane – mówi Agnieszka Zychla rzeczniczka ratusza:

– Wśród projektów znalazła się między innymi przebudowa parkingu przy ulicy Zawiszy Czarnego, modernizacja boiska okrąglak czy powstanie ścianki wspinaczkowej – wylicza przedstawicielka urzędu:

Ogłoszenie wyników wybranych zadań, które zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na przyszły rok nastąpi do 15 października.