W parku pomiędzy Żarskim Domem Kultury a Miejską Biblioteką Publiczną stanie ławeczka poświęcona lokalnemu poecie i prozaikowi Januszowi Werstlerowi. Odsłonięcie zaplanowano na 3 października.

Na wydarzenie zaprasza burmistrz Żar wraz z obiema instytucjami kultury. – Zachęcamy do uczestnictwa w tym symbolicznym wyrażeniu pamięci o człowieku, który kochał to miasto. Po odsłonięciu ławeczki przeniesiemy się do sąsiedniego domu kultury, gdzie wspólnie czytać będziemy poezję autora i obejrzymy ciekawy projekt filmowy – mówi dyrektorka książnicy Beata Kłębukowska:

Dodajmy, że piątkowy event przy ulicy Wrocławskiej rozpocznie się o godzinie 16.00.