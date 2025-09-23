105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach prowadzi drugi etap inwestycji związanej z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowy sprzęt. Placówka zakończyła już remont pomieszczeń SOR.

Lecznica otrzymała na ten cel 6,5 miliona złotych ze środków Ministerstwa Zdrowia. – Prace remontowe rozpoczęły się w zeszłym roku. Remont kapitalny objął pomieszczenia oddziału. Wymieniliśmy również bramy wjazdowe dla karetek. Teraz obiekt doposażamy w urządzenia specjalistyczne – mówi szef logistyki lecznicy Jerzy Bączyk:

Dodajmy, że inwestycja prowadzona jest w 100 procentach z otrzymanych środków zewnętrznych.