105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach prowadzi drugi etap inwestycji związanej z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowy sprzęt. Placówka zakończyła już remont pomieszczeń SOR.
Lecznica otrzymała na ten cel 6,5 miliona złotych ze środków Ministerstwa Zdrowia. – Prace remontowe rozpoczęły się w zeszłym roku. Remont kapitalny objął pomieszczenia oddziału. Wymieniliśmy również bramy wjazdowe dla karetek. Teraz obiekt doposażamy w urządzenia specjalistyczne – mówi szef logistyki lecznicy Jerzy Bączyk:
Dodajmy, że inwestycja prowadzona jest w 100 procentach z otrzymanych środków zewnętrznych.
Czytaj także:
80 lat Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze [ZDJĘCIA]
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze ma już 80 lat. Z tej okazji dzisiaj w Filharmonii Zielonogórskiej odbywa się uroczysta gala, w której udział biorą byli i obecni pracownicy lecznicy....Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Ćwiczebna ewakuacja wojskowego szpitala [ZDJĘCIA]
W 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym przeprowadzono ćwiczenia z próbnej ewakuacji personelu i pacjentów na wypadek pożaru. W treningu wzięły udział zastępy wojskowej i państwowej straży pożarnej, policji, żandarmerii wojskowej...Czytaj więcejDetails