Zakończył się przetarg na wykonanie nowego placu przy sali widowiskowej Luna przy ulicy Okrzei w Żarach. Projekt został dofinansowany przez magistrat. Prace wykona lokalna firma. Ich koszt wyceniono na 180 tysięcy złotych.

To kolejny etap robót przy żarskiej Lunie. – Chcemy, aby pracownicy, ale i nasi mieszkańcy przyjeżdżający na organizowane imprezy mieli miejsce do zaparkowania bezpośrednio przy obiekcie. Do tej pory teren w głębi za budynkiem był pełen dziur i w deszczowe dni ciężko było wysiąść z auta suchą nogą – mówi dyrektor Zarskiego Domu Kultury Łukasz Matyjasek:

Dodajmy, że wykonawca ma 45 dni na zakończenie robót od dnia podpisania umowy.