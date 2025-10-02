Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – pod tym hasłem dzisiaj w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie odbył się pokaz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Były również wykłady poświęcone higienie pracy i szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Jak mówi pedagog szkolna Anna Dec młodzież dowiaduje się nie tylko o bezpieczeństwie w ruchu drogowym:

Izabela Madziar z lubuskiego oddziału Krajowej Kasy Ubezpieczenia Rolniczego przedstawiła uczniom zasady bezpiecznej pracy:

Janusz Pawlak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze mówi, że uczniowie kiedyś zostaną pracownikami a co za tym idzie ich wiedza o prawach pracownika jest niezbędna:

Uczniowie uważają, że tego typu zajęcia są bardzo ważne:

Dłuższy materiał w dzisiejszej popołudniówce Radia Zachód.