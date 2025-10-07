Szymon Hołownia powiedział, że żaden z posłów Polski 2050 nie zamierza opuścić tego ugrupowania. Jego zdaniem wewnętrznych różnic nie należy interpretować jako rozłamu w partii.

Marszałek Sejmu zaprzeczył doniesieniom medialnym, z których wynika, że część posłów Polski 2050 zamierza odejść do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według niego, takie transfery oznaczałyby bowiem koniec koalicji:

Przewodniczący Polski 2050 zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o tę funkcję na kolejną kadencję. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stara się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców.