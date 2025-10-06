Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski zapowiada pomoc dla producentów warzyw i uruchomienie kontroli tam, gdzie to możliwe. To reakcja Ministerstwa Rolnictwa na niepokojącą sytuację na rynku warzyw.

Producenci od kilku tygodni ostrzegali, że w momencie zbiorów może być nieciekawie i – jak powiedział minister Stefan Krajewski – rzeczywiście sytuacja jest trudna. Chodzi m.in. o bardzo niskie ceny niektórych warzyw, jak papryka i ziemniaki w skupach.

Krajewski poinformował, że w związku z dużymi rozbieżnościami w cenach oraz podejrzeniem zmowy cenowej zlecił kontrolę UOKiK. Pismo w sprawie trudnej sytuacji na rynku zbytu warzyw i owoców szef resortu rolnictwa wysłał także do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, aby ten sprawdził, jak zawierane są umowy z hodowcami i czy są korzystne dla producentów żywności.

W miniony weekend głośno było m.in. o producencie papryki, który w internecie ogłosił akcję zbierania plonów. Rolnik mówił w mediach, że cena w skupie jest tak niska, że nie opłaca mu się zbierać papryki i płacić za tę usługę i potem przewozić towar do skupu, bo to również są koszty. Setki ludzi odpowiedziało na apel hodowcy i sami zbierali paprykę, którą mogli potem zabrać do domu.