Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek będzie przekonywał polityków rządzącej koalicji do obsadzania Trybunału Konstytucyjnego.

W rozmowie z Polskim Radiem minister powiedział, że w tym roku powinno się pojawić orzeczenie TSUE, które może być argumentem w dyskusji nad powoływaniem nowych sędziów:

Koalicja rządowa przypomina, że w 2015 r. prezydent nie powołał trzech prawidłowo wybranych sędziów, a w ich miejsce zaprzysiężonych zostało trzech innych. Z tego powodu koalicja nie zgłasza kandydatów do tej instytucji. Robi to natomiast Prawo i Sprawiedliwość. Kandydaci tego ugrupowania jednak nie uzyskują poparcia Sejmu.

W Trybunale, który powinien liczyć piętnastu sędziów, są cztery wakaty. Do końca roku będzie ich sześć.