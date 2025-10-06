Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek będzie przekonywał polityków rządzącej koalicji do obsadzania Trybunału Konstytucyjnego.
W rozmowie z Polskim Radiem minister powiedział, że w tym roku powinno się pojawić orzeczenie TSUE, które może być argumentem w dyskusji nad powoływaniem nowych sędziów:
Koalicja rządowa przypomina, że w 2015 r. prezydent nie powołał trzech prawidłowo wybranych sędziów, a w ich miejsce zaprzysiężonych zostało trzech innych. Z tego powodu koalicja nie zgłasza kandydatów do tej instytucji. Robi to natomiast Prawo i Sprawiedliwość. Kandydaci tego ugrupowania jednak nie uzyskują poparcia Sejmu.
W Trybunale, który powinien liczyć piętnastu sędziów, są cztery wakaty. Do końca roku będzie ich sześć.
Czytaj także:
Politycy o sporze prezydent – minister sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłasza koniec "ziobrolotka", czyli losowego przydziału spraw w sądach. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego jest to "ostentacyjny akt bezprawia". Ministra bronią politycy rządzącej koalicji. Wojciech Kolarski...Czytaj więcejDetails