Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy przygotował specjalny raport podsumowujący pierwsze efekty zmian w zadawaniu prac domowych.

Analiza oparta została na danych z ponad 7500 ankiet z przeprowadzonych w niemal 2100 szkół w całej Polsce.

Jak się okazuje, są zarówno dobre, jak i złe strony wprowadzonych zmian. Zdaniem większości nauczycieli, na plus należy zaliczyć fakt, że uczniowie mają teeraz więcej czasu na odpoczynek, zabawę i aktywność fizyczną oraz mniej się stresują ocenami. Minusem zmian jest natomiast niższa, niż wcześniej motywacja do nauki i brak umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

A jak Państwo oceniacie te zmiany? Czy rezygnacja z zadawania lekcji do domu była dobrą decyzją? W jaki inny sposób można zachęcić dzieci do uczenia się po szkole?

Zapraszam do dyskusji – Artur Steciąg.