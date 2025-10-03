Spis treści
Ziye Tao jako pierwszy zagra na XIX Konkursie Chopinowskim. W piątkowej porannej sesji wystąpi trzech Polaków: Jan Widlarz, Andrzej Wierciński oraz Krzysztof Wierciński. Pierwszy etap konkursu trwa do 7 października.
W piątek (3 pażdziernika) o godz. 10 rozpoczynają się przesłuchania I etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
1. Konkurs Chopinowski. To on zagra jako pierwszy
Jako pierwszy zagra – o czym zadecydowało wtorkowe losowanie litery rozpoczynającej pierwszy etap konkursu – Ziye Tao z Chin. Pianista urodził się 18 maja 2005 r. Kształcił się w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie pod kierunkiem Manchun Chen oraz Mai Su, a obecnie studiuje w konserwatorium w Oberlinie u Danga Thai Sona.
Zdobył pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Aarhus w Danii, a także Nagrodę Specjalną Carla Nielsena. Otrzymał również nagrody na wielu konkursach w Chinach. Występował w wielu salach koncertowych na świecie, m.in. Warnerów w Oberlinie, Vana Cliburna w Fort Worth, Xinghai w Kantonie, Steinwaya w Pekinie i Steinwaya w Xi’an. W nadchodzącym sezonie wystąpi z Orkiestrą Filharmoniczną w Kopenhadze, Orkiestrą Symfoniczną w Aarhus i Orkiestrą Symfoniczną Jutlandii Południowej.
W programie występu Ziye Tao znalazły się: Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Ballada As-dur op. 47, a także Etiuda a-moll op. 10 nr 2 i Walc As-dur op. 34 nr 1.
Drugim wykonawcą będzie Chun Lam U z Hongkongu. Urodził się 1 października 2002 r; uczył się u Rizzo Chung w GMC Academy, a obecnie jest studentem Konserwatorium w Oberlinie w klasie Danga Thai Sona.
To laureat wielu międzynarodowych konkursów: im. Marii Canals, Georgego Enescu, Giny Bachauer, Vana Cliburna, w Ettlingen oraz Mozartowskiego w Zhuhai. Koncertował w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach oraz Japonii. Współpracował także z wieloma orkiestrami, w tym Filharmonii im. Georgego Enescu, symfoniczną z Fort Worth, Salzburg Chamber Soloists, Narodową Młodzieżową Orkiestrą Katalonii czy Hong Kong Sinfonietta, pod batutą Kensho Watanabego, Petera Baya, Lavarda Skou-Larsena, Manela Valdiviesa oraz Yip Wing-Sie.
Pianista wykona podczas I etapu Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Etiudę a-moll op. 10 nr 2 oraz Walc As-dur op. 42 i Barkarolę Fis-dur op. 60.
2. Sesja poranna Konkursu Chopinowskiego. Kto wystąpi?
W sesji porannej wystąpi także Tomoharu Ushida z Japonii. Pianista urodził się 16 października 1999 r. Obecnie studiuje pod kierunkiem Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształci się także u Kojiego Shimody w Tokio. Wcześniej jego mentorem był Mikhail Pletnev, później występował jako solista z jego orkiestrą i na koncertach pod jego batutą.
Jest laureatem I nagrody Międzynarodowego Akademickiego Konkursu w Hamamatsu (2012) oraz II nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w tym mieście (2018). Został wyróżniony Nagrodą Publiczności w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds (2024). Koncertował z Orkiestrą Symfoniczną NHK, Tokijską Orkiestrą Symfoniczną, Wiedeńską Orkiestrą Kameralną, Praską Orkiestrą Symfoniczną FOK czy Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jest artystą nagrywającym wyłącznie dla Universal Music.
W programie jego występu znalazły się Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Etiuda C-dur op. 10 nr 1 oraz Walc As-dur op. 42 i Barkarola Fis-dur op. 60.
Przed przerwą w porannej sesji wystąpi również Ryan Wang z Kanady. Ten urodzony 16 sierpnia 2007 r. pianista uczył się w Kanadzie pod kierunkiem Lee Kum-Singa i Sunsunga Konga, następnie u Garetha Owena na stypendium w Eton College. W 2024 r. zdobył dyplom artystyczny i Nagrodę im. Alfreda Cortota w paryskiej École normale de musique w klasie Mariana Rybickiego. Obecnie kontynuuje naukę u Wha Kyung Byun w Harvard-New England Conservatory, realizując program Dual-Degree.
Jest zwycięzcą konkursu dla młodych muzyków BBC (2024). Wystąpił m.in. w Carnegie Hall, Fondation Louis Vuitton, Windsor Castle, w programie Ellen Show, na antenach RTHK 4, CCTV 4, CBC Music oraz francuskiego Radio Classique. Zagrał z towarzyszeniem Singapore Symphony Orchestra, Vancouver Metropolitan Orchestra, Helsingborg Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales i Orkiestry Symfonicznej Miasta Birmingham.
Podczas I etapu Wang zagra Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Etiudę a-moll op. 25 nr 11, a także Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę f-moll op. 52.
Po przerwie jako pierwsza wystąpi Zitong Wang z Chin. Pianistka, urodzona 3 lutego 1999 r. w Mongolii, studiowała w Konserwatorium Nowej Anglii pod kierunkiem Danga Thai Sona. Jest zwyciężczynią konkursów: bachowskiego im. Rosalyn Tureck w Nowym Jorku (2010), w Princeton (2020) i w Ferrolu (Hiszpania, 2022). W 2023 r. zdobyła VI nagrodę na Konkursie Busoniego w Bolzano. Zadebiutowała recitalem w Forbidden City Concert Hall w Pekinie w wieku 13 lat.
Wystąpiła też w Verizon Hall w Pensylwanii, Severance Hall w Cleveland, Steinway Hall w Nowym Jorku oraz w Pekinie, Szanghaju i Tajpej, z orkiestrami z Filadelfii, Cleveland, New Jersey, hiszpańskiej Galicji, pod batutą m.in. Jahja Linga czy Xian Zhang. Jako kameralistka współpracowała m.in. z Mengiem-Chieh Liu, Robertem Díazem oraz Chamber Music Northwest.
Zitong Wang w I etapie zagra Nokturn fis-moll op. 48 nr 2, Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, a także Walc As-dur op. 42 i Fantazję f-moll op. 49.
3. Konkurs Chopinowski. W piątkowej porannej sesji – trzech Polaków
W porannej sesji wystąpi także trzech Polaków. Pierwszym z nich będzie Jan Widlarz. Pianista urodził się 24 czerwca 2002 r. Jest uczniem Katarzyny Popowej-Zydroń i Pawła Wakarecego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zdobywca nagród w konkursach pianistycznych, m.in. II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Roma” (2016), III nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Augustowie (2018) czy medalu honorowego w Konkursie im. Marii Canals w Barcelonie (2024).
Jako solista grał z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej. Koncertował w wielu miastach Polski, m.in. w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie i w NOSPR w Katowicach. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Yamaha Music Europe.
W programie jego występu znalazły się Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Walc As-dur op. 34 nr 1, Etiuda gis-moll op. 25 nr 6 i Ballada f-moll op. 52.
W pierwszej porannej sesji wystąpi także Andrzej Wierciński – pianista już znany konkursowej publiczności. Należy do wąskiego grona osób mogących pochwalić się kilkukrotnym startem w Konkursie Chopinowskim, którego zasady przewidują uczestnictwo maksymalnie do 30. roku życia. Udało mu się dotrzeć do II etapu w 2015 r. oraz do III etapu w 2021 r.
Urodzony się 21 listopada 1995 r. artysta, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu Wojciecha Świtały oraz Mozarteum w Salzburgu pod kierunkiem Pavla Gililova. Jest również absolwentem Royal College of Music w Londynie w klasie Normy Fisher. Wierciński jest także stypendystą Krystiana Zimermana, Fundacji Yamahy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sinfonii Varsovii (Stypendium Artystyczne im. Franciszka Wybrańczyka).
Jest laureatem pierwszych nagród wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in: w Saint-Priest, Wiedniu (2019) i Neapolu (2018); jest także półfinalistą XVIII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina (2021). W ostatnich latach występował z recitalami w większości krajów europejskich, a także w Kanadzie, Dubaju, Indonezji i Japonii.
W I etapie konkursu Andrzej Wierciński wykona Balladę f-moll op. 52, Nokturn Es-dur op. 55 nr 2 oraz Etiudę a-moll op. 25 nr 11 i Walc Es-dur op. 18.
4. Konkurs Chopinowski. To on zamknie pierwszą sesję
Pierwszą konkursową sesję zamknie Krzysztof Wierciński. Artysta urodził się 22 lutego 2003 r. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Joanny Ławrynowicz-Just. Kształcił się także u Leonida Margariusa, Ariego Vardiego, Janusza Olejniczaka, Andrzeja Jasińskiego, Elżbiety Stefańskiej oraz Tobiasa Kocha.
Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych, w tym na II Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (II nagroda) czy XIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Narwie (II nagroda). Koncertował w Europie, Ameryce Północnej i Azji, m.in. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach czy Oranżerii w Parku Bagatelle w Paryżu.
Pianista w I etapie wykona Etiudę cis-moll op. 25 nr 7 i Etiudę h-moll op. 25 nr 10, a także Balladę As-dur op. 47 oraz Walc Es-dur op. 18.
Sesja wieczorna rozpocznie się o godz. 17.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim bierze udział 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – 28 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów.
Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.