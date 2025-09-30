W korycie rzeki w Szprotawie wyłowiono blok z piaskowca z wyrytymi inskrypcjami. To pamiątka z budowy mostu Laubego w miejscowości w XIX wieku. Eksponat trafił do Muzeum Ziemi Szprotawskiej.

Element zawierający podpis kierownika budowy wandale wrzucili do rzeki. – Na szczęście nie został on uszkodzony. Przeprawa została wzniesiona ku czci Henryka Laubego, urodzonego w Szprotawie dramaturga i dyrektora Teatru Wiedeńskiego. Płyta zaś była wizytówką kierownika budowy – mówi przedstawiciel ratusza i miłośnik historii Maciej Boryna:

– Planujemy zwrócić znalezisko na pierwotne miejsce. Sam most, co ciekawe budowały dwie znane firmy. Jedna z nich stworzyła słynny wiadukt w Bolesławcu – zaznacza Maciej Boryna:

Dodajmy, że most nad rzeką wzniesiono po śmierci Henryka Laubego.