W ruinach dawnego kościoła ewangelickiego szprotawski magistrat chce stworzyć miejsce, które będzie miejscem spotkań kulturalnych. Zabytek zyska nowe życie. Jest już zgoda na badania wieży zniszczonej świątyni.

Koszt inwestycji to około 11 milionów złotych. – Ma tu powstać między innymi wieża widokowa. Mamy pozwolenie na przeprowadzenie stosownych badań. W przyszłym miesiącu chcemy rozpocząć prace przy obiekcie. Oczywiście wszystko odbywa się pod nadzorem konserwatorskim – mówi Radosław Kubik z firmy realizującej zadanie:

Dodajmy, że szprotawska świątynia wzniesiona została w miejscu wcześniejszego zamku książęcego.