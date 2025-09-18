Mija 1. rocznica. powodzi, do której doszło w Europie Środkowej, szczególnie w południowym dorzeczu Odry, w wyniku długotrwałych i bardzo intensywnych opadów deszczu we wrześniu 2024 roku. Śmierć poniosło 26 osób, w tym 9 w Polsce. W naszym kraju kataklizm wystąpił w szczególności na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubuskiego.

Jak rok po tym tragicznym wydarzeniu wspominamy tamten czas? Czy jesteśmy bezpieczniejsi? Czy da się ochronić przed wielką wodą?

Pyta Sławomir Kordyjalik

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.