W poniedziałek nad woj. lubuskie nadciągną burze – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy objęli województwo alertami najniższego, pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia objęły całe woj. lubuskie oraz części województw: zachodnipomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Zaczną obowiązywać po południu i wygasną wieczorem.

W Lubuskiem prognozowane są burze z opadami deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru o prędkości do 80 km na godz. Lokalnie może wystąpić grad.