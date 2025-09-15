W poniedziałek nad woj. lubuskie nadciągną burze – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy objęli województwo alertami najniższego, pierwszego stopnia.
Ostrzeżenia objęły całe woj. lubuskie oraz części województw: zachodnipomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Zaczną obowiązywać po południu i wygasną wieczorem.
W Lubuskiem prognozowane są burze z opadami deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru o prędkości do 80 km na godz. Lokalnie może wystąpić grad.
