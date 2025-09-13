Mija rok od powodzi, która przeszła przez Lubuskie, Opolszczyznę i Dolny Śląsk. 13 września ub. r. odnotowano pierwsze przekroczenia stanów ostrzegawczych na najważniejszych wodowskazach. 19 września wojewoda lubuski wprowadził alarm przeciwpowodziowy.

W wyniku powodzi najmocniej ucierpiały miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej i na Opolszczyźnie. Stan klęski żywiołowej ogłoszono na terenach zamieszkałych przez prawie 2,5 mln osób, choć ostatecznie żywioł realnie dotknął ok. 57 tys. mieszkańców. Zginęło dziewięć osób, uszkodzonych zostało prawie 12 tys. budynków.

Lubuskie miało sporo szczęścia i nie ucierpiało tak jak w czasie powodzi z lat 1997 i 2010. Z wielką wodą walczyli jednak m.in. mieszkańcy Szprotawy:

Na południu województwa groźnie było też w Żaganiu:

Z obawą rozwój sytuacji obserwowali mieszkańcy Nowej Soli, którzy pamiętali niszczycielski żywioł powodzi tysiąclecia:

Mocno ucierpiała Osiecznica koło Krosna Odrzańskiego. Woda wdarła się do ponad 100 domostw:

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Infrastruktury na odbudowę dróg i mostów przeznaczyło ponad 482 mln zł. Kolejnych ponad 380 mln zł zabezpieczono na naprawę infrastruktury kolejowej. Rzeczniczka ministerstwa Anna Szumańska podkreśliła, że kluczowe inwestycje to m.in. nowy most w Głuchołazach w ciągu DK40 czy odbudowa infrastruktury w Krapkowicach w ciągu DK45.

W usuwanie skutków powodzi zaangażowane są też Wody Polskie. – Łączna szacowana liczba szkód i strat powodziowych tylko w korytach rzecznych, infrastrukturze hydrotechnicznej i mieniu Wód Polskich przekroczyła 1,2 mld zł – poinformowała Szumańska.

Państwo przeznaczyło duże pieniądze na pomóc poszkodowanym przez powódź. Rząd podniósł kwotę doraźnej pomocy z 6 do 8 tys. zł, a także wypłacał zasiłki w kwocie 2 tys. zł oraz pomoc finansową do 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz do 200 tys. zł na odbudowę domów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej tylko w 2024 r. przelało do samorządów łącznie 165 mln zł na remonty 165 budynków szkół lub placówek oświatowych.