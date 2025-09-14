Polska Wieś w Pałacu Prezydenckim jest zawsze słuchana i rozwiązywanie problemów polskiej wsi jest jednym z moich najważniejszych zadań – podkreślił w wystąpieniu Karol Nawrocki. – Gdy w ostatnich kilkunastu miesiącach przyglądałem się życiu polskich rolników, to miałem momentami wrażenie, że to wygląda jak siedem plag egipskich. Z jednej strony kłopoty w związku z tym, co przychodzi niestety od naszych partnerów z zachodniej Europy. Z drugiej strony nierówna konkurencja, która przychodzi ze wschodu

W niedzielę (14 września) prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka wzięli udział w Dożynkach Prezydenckich. Uroczystość na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się od Ceremoniału Dożynkowego, podczas którego zaprezentowano wieniec dożynkowy, który zwyciężył w konkursie o nagrodę Prezydenta RP.

Chcemy być w Unii Europejskiej i będziemy robić wszystko, aby z Unii Europejskiej korzystać i współpracować na partnerskich zasadach, ale moim zadaniem jako prezydenta Polski jest mówić, że nie zgadzamy się na Zielony Ład, który niszczy polskie rolnictwo

3. Sprzeciw wobec umowy z Mercosur

Nawiązał też do procedowanej umowy UE z krajami Mercosur. – Potrzebujemy współpracy z państwami Ameryki Południowej, które są tak blisko naszych wartości, (…) ale gdy słyszę, że mamy podpisać porozumienie Unii Europejskiej z państwami Mercosur, to mówię „nie”. Nie zgadzam się na to i cały swój wysiłek poświęcę na to, żeby to się nie stało – powiedział. Zaznaczył, że rozmawiał na ten temat m.in. z prezydentem i premier Włoch oraz przywódcami państw bałtyckich.

A już niebawem do prezydenta Francji zawożę informację, że prezydent Polski nie zgadza się na podpisanie porozumienia Unii Europejskiej z państwami Mercosur i apeluję o rozwiązanie tej sytuacji

– dodał.

Karol Nawrocki będzie w Paryżu z roboczą wizytą we wtorek (tego samego dnia odwiedzi też Berlin).

Prezydent podkreślił, że rozumie strategiczną „solidarność z Ukrainą”, jednak „nie możemy godzić się też na nieuczciwą konkurencję ze wschodu, która nie służy naszemu rolnictwu”.