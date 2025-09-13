Lotnictwo wojskowe operuje w związku z uderzeniami dronów w regionach Ukrainy graniczących z Polską – poinformowało dziś Dowództwo Opreacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
„W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – czytamy w komunikacie.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.
Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie informować na bieżąco o rozwoju sytuacji.
AKTUALIZACJA
Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, ale nadal mogą pracować śmigłowce, które ustalają, czy doszło do jej naruszenia. Po godz. 19 poinformował o tym Polskie Radio rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski:
