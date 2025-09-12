Cross Doliną Lubszy – to impreza organizowana przez Stowarzyszenie Aktywni Lipinki w sobotę. Start i meta biegów w Lipinkach Łużyckich przy ulicy Górnej 1a.
Na starcie stanie ponad 200 uczestników – mówi Ewa Spyra – prezes Stowarzyszenia Aktywni Lipinki:
