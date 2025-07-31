Po miesięcznej nieobecności statek „Laguna” przypłynął do nowosolskiego portu. Powodem przymusowego postoju w Głogowie był niski poziom Odry.
– Na razie będziemy pływać, bo pozwala nam na to wysoki stan rzeki, w pobliżu naszego macierzystego portu – mówi Marlena Boruszewska z Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Soli.
Harmonogram rejsów „Laguny” na stronie >>visitnowasol.com<<.
