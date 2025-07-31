Spis treści
Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w czwartek (31 lipca), że od objęcia funkcji ministra odwołał z delegacji w MS 9 osób. Jeżeli chodzi o stanowiska prezesów sądów i wiceprezesów odwołałem 46 osób w całym kraju – dodał.
Minister informując o odwołaniu 9 osób w MS i 46 prezesów i wiceprezesów sądów, zwrócił uwagę, że znane są jego poglądy dotyczące zagadnień związanych z praworządnością.
Moim zdaniem sędzia, który podpisywał tzw. listy poparcia do neoKRS jednak powinien mieć refleksję. Sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że szereg innych osób, świetnych w sądzie, nie startuje w tym konkursie przed neoKRS-em, wiedział też, że jest to organ sprzecznie powołany z zapisami konstytucji dotyczącymi tej instytucji, powinien mieć refleksję
– powiedział Żurek.
Nie jestem od sądzenia tych osób. Natomiast chcę dobrać współpracowników, co do których mam gwarancję, że te trudne reformy, które nas czekają będą realizowane, że nie będzie żadnego rodzaju sabotażu
– podkreślił szef MS.
1. Żurek: wystąpiłem do szefa MSWiA, by rozważył odwołanie 44 sędziów – komisarzy wyborczych
Szef MS i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że wystąpił do szefa MSWiA, by rozważył odwołanie 44 sędziów, którzy pełnią funkcję komisarzy wyborczych. Dodał, że zwrócił się też do nowych rzeczników dyscyplinarnych, by rozważyli odwołanie zastępców rzeczników regionalnych.
Żurek mówił o pierwszych decyzjach, które podjął jako nowy szef MS i Prokurator Generalny. Jak poinformował, wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji, by rozważył odwołanie 44 sędziów, którzy pełnią funkcję komisarzy wyborczych.
Dodał, że ci sędziowie, to również ta grupa, która jego zdaniem „wikłając się w procedury sprzeczne z naszą konstytucją, nie daje gwarancji prawidłowego wykonania funkcji, które piastują”.
Żurek dodał, że to szef MSWiA zdecyduje, czy wystąpić do PKW, która finalnie dokonuje zmian personalnych.
Szef MS poinformował też, że został odwołany ostatni rzecznik dyscyplinarny z czasów b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dodał, że jest już powołanych dwóch nowych rzeczników dyscyplinarnych.
Również wystąpiłem z pismem do tych nowych, legalnych rzeczników dyscyplinarnych, żeby rozważyli odwołanie zastępców rzeczników regionalnych
– powiedział Żurek.
2. Sprawa Komisji Weneckiej. Jest decyzja ministra Żurka
Minister sprawiedliwości poinformował o wycofaniu z Komisji Weneckiej projektu tzw. ustawy praworządnościowej na konferencji prasowej. Chodzi o projekt uregulowania statusu sędziów powołanych w latach 2018-25. Według przygotowanego w kwietniu przez resort sprawiedliwości projektu, sędziowie powołani w tych latach mieliby być podzieleni na trzy grupy. Projekt przewiduje też likwidację dwóch izb Sądu Najwyższego utworzonych po 2018 r., czyli Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Żurek podkreślił, że chciałby zmienić styl pracy nad projektami ustaw dotyczącymi przywracania praworządności.
Znamy już opinię Komisji Weneckich i ten dialog jest prowadzony. Te projekty, które były w ostatniej fazie przygotowywane, uwzględniają szereg oczekiwań organów międzynarodowych, w tym Komisji Weneckiej. Ale my siadamy nad tym najważniejszym projektem przywracającym praworządność od razu
– podkreślił Żurek.
Dodał, że spotkał się z przedstawicielami Komisji Kodyfikacyjnej i Departamentu Legislacyjnego ws. przygotowania do tej reformy.
Jak ocenił, projekt ustawy ws. statusu sędziów będzie „chyba pierwszym”, nad którym MS intensywnie się pochyli.
Żurek wskazał też, że należy zintensyfikować działania w kierunku unowocześnienia i usprawnienia pracy sądów.
3. Waldemar Żurek zabiera głos po objęciu urzędu. „Priorytetem przywrócenie praworządności”
Dla mnie priorytetem będzie przywrócenie praworządności – oświadczył minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Dodał, że należy zrobić „wszystko”, aby przyspieszyć instytucje państwa, których celem jest przestrzeganie praworządności.
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, iż dla niego, priorytetem w pracy będzie „przywrócenie praworządności”, czyli „nie mówimy o tym, co powinno być, tylko jak w rzeczywistości możemy działać, żeby państwo prawa zostało przywrócone”.
4. Minister sprawiedliwości: nie mamy jeszcze przywrócenia praworządności w Polsce
Jak dodał, on sam „nie ma wątpliwości, co do tego, że nie mamy jeszcze przywrócenia praworządności w Polsce”.
Szef MS poinformował ponadto, że resort jest w trakcie przygotowywania planów krótkoterminowych i długoterminowych, które mają zreformować polski wymiar sprawiedliwości.
Robimy to dla obywateli. Te sfery wolności, które ma obywatel w konstytucji są pustosłowiem, gdy nie działają instytucje, które mają chronić obywatela, gdy nie działa prawidłowo sąd, kiedy nie działa prawidłowo prokuratura, kiedy nie działają urzędy, które za to odpowiedzią
– mówił Żurek.
Dodał, że bezpieczeństwo obywateli jest dzisiaj najważniejsze, więc te instytucje państwa, które strzegą praworządności muszą działać sprawnie i należy zrobić „wszystko, żeby to przyspieszyć”.
Dlaczego niektórzy politycy, których wyczyny dostrzegamy, śmieją się w twarz? Co ma pomyśleć Kowalski, którego ścigamy za różne przestępstwa, gdy widzi osobę z pierwszych stron gazet, która chodzi bezkarnie? To musi zostać zmienione
– podkreślił Żurek.
5. Tusk o działaniach ministra Żurka: to dopiero rozgrzewka
Głos w sprawie działań ministra Żurka zabrał szef rządu za pośrednictwem platformy X.
Nie wiem, skąd tyle wrzawy wokół działań ministra Żurka. Przecież to dopiero rozgrzewka
– napisał Tusk.
Nie wiem, skąd tyle wrzawy wokół działań ministra Żurka. Przecież to dopiero rozgrzewka.
— Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2025
Działania ministra Żurka skomentowali m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski czy b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W środę prezes TK napisał w komunikacie, że decyzja o zawieszenia jego żony w pełnieniu funkcji prezesa sądu i rozpoczęcie procedury odwołania na trzy miesiące przed zakończeniem jej ostatniej kadencji „ma charakter personalny i jest przejawem zemsty”. Ocenił, że minister Żurek „kierując się małostkowością, dokonuje odwetu za działalność TK, godząc w jego rodzinę”.
Natomiast w czwartek (31 lipca) na konferencji prasowej Ziobro przekazał, że – według niego – decydując się na zawieszenia prezesów i wiceprezesów sądów Żurek popełnił już „pewne przestępstwa”.
W związku z nimi skierujemy zawiadomienie do prokuratury
– zapowiedział.
6. Zbigniew Ziobro stawia ultimatum Waldemarowi Żurkowi
Poseł PiS Zbigniew Ziobro zapowiedział w piątek zawiadomienie prokuratury ws. zawieszenia przez nowego szefa MS Waldemara Żurka 46 prezesów i wiceprezesów sądów. Dodał też, że do piątku wieczorem minister ma czas na „umożliwienie wykonywania obowiązków” b. prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu.
Zdaniem Ziobry – który był ministrem sprawiedliwości w rządach PiS – decydując się na zawieszenia prezesów i wiceprezesów sądów Żurek popełnił już „pewne przestępstwa”.
W związku z nimi skierujemy zawiadomienie do prokuratury
– zapowiedział.
Według Ziobry, Żurek uczynił to w oparciu o rozwiązania, które zostały zakwestionowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
TK orzekł w październiku ub.r., że procedura odwoływania przez ministra sprawiedliwości prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjna. KRS zaskarżyła wówczas przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych m.in. w zakresie, w jakim upoważniają ministra sprawiedliwości do odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii KRS oraz dopuszczają niewiążący charakter negatywnej opinii Rady wydanej w sprawie zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu.
Spór o prokuratura krajowego
Zdaniem Ziobry, minister Żurek powinien był podczas swojej konferencji poruszyć jeszcze jedną kwestię: dokonanych w styczniu 2024 r. zmian w Prokuraturze Krajowej, a konkretnie tej dotyczącej stanowiska prokuratora krajowego.
W polskim porządku prawnym jest jeden jedyny dzisiaj prokurator krajowy – jest nim pan Dariusz Barski
– ocenił Ziobro.
Zapowiedział, że jeżeli nowy minister sprawiedliwości „nie skontaktuje się z prokuratorem Barskim i nie umożliwi mu wykonywania obowiązków”, złożone zostanie kolejne zawiadomienie do prokuratury.
Decyzja Bodnara i konkurs na nowego prokuratora
Ówczesny szef MS i prokurator generalny Adam Bodnar wręczył 12 stycznia 2024 r. prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. „zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych”.
Wówczas na mocy decyzji premiera Donalda Tuska pełniącym obowiązki prokuratora krajowego – do czasu wyłonienia następcy Barskiego w konkursie – został prok. Jacek Bilewicz. Konkurs wygrał w drugiej połowie lutego 2024 roku prok. Dariusz Korneluk, którego w połowie marca ub. roku premier powołał na nowego prokuratora krajowego.
Zawiadomienia PiS i umorzenie śledztwa
13 stycznia 2024 r., do Prokuratury Regionalnej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie zastępcy PG Michała Ostrowskiego w sprawie podejrzenia przestępstwa przez Bodnara, Bilewicza i inne działające z nimi osoby w związku z próbą odwołania prokuratora Barskiego. Zawiadomienie w sprawie złożyli wtedy także posłowie PiS.
Pod koniec lipca zeszłego roku prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej umorzył śledztwo w tej sprawie. Podstawą umorzenia było stwierdzenie, iż „czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”, czyli nie stanowi przestępstwa.