USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy – powiedział prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Zapowiedział, że Ameryka zrówna ten teren z ziemią i stworzy tam „nieograniczoną liczbę miejsc pracy”. Dodał, że Palestyńczycy nie powinni mieszkać na tym terenie, który wiąże się dla nich tylko ze „śmiercią i zniszczeniem” i powinni zostać przesiedleni do sąsiednich krajów arabskich, które na swój koszt miałyby wybudować dla nich miejsca do zamieszkania. Reakcje są różne. Izrael pomysł popiera, Hamas uważa, że to siane zamętu. Ameryka rozważa wysłanie do Strefy Gazy wojska.

