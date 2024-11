W przyszłym roku poza niedzielami będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Dzięki wolnej Wigilii wystarczą dwa dni urlopu, by w grudniu przez tydzień nie pracować.

W środę wieczorem (27 listopada) Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dniach wolnych od pracy, zakładającą, że dniem wolnym od pracy będzie także Wigilia. Nowymi przepisami zajmie się teraz Senat; jeśli wejdą w życie, w 2025 roku pracownicy będą mieli ustawowo wolnych 14 dni, w czasie których wypadają święta państwowe lub religijne.

Korzystny układ świąt pozwala skorzystać z tzw. długich weekendów. W przyszłym roku dzięki wolnej Wigilii wystarczą dwa dni urlopu przed świętami (22 i 23 grudnia), by przez tydzień nie pracować. Pięć dni urlopu między Bożym Narodzeniem a Trzech Króli (29,30 i 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia) pozwoli na dwutygodniowy odpoczynek.

Czterodniowe tzw. długie weekendy będzie można zaplanować w maju, czerwcu i listopadzie, za każdym razem przy wykorzystaniu tylko jednego dnia urlopu: w piątek, 2 maja – przed Świętem Konstytucji 3 maja; w piątek, 20 czerwca – po Bożym Ciele; w poniedziałek, 10 listopada – przed Narodowym Świętem Niepodległości.

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego w terminie uzgodnionym z pracodawcą. A to oznacza, że majówka od 1 do 4 maja będzie możliwa także bez wykorzystywania urlopu, pod warunkiem że pracodawca zgodzi się na dzień wolny w piątek, 2 maja za przypadające w sobotę święto Konstytucji 3 Maja. Podobnie będzie w listopadzie, jeśli za przypadający na sobotę dzień Wszystkich Świętych, pracownik będzie miał wolne w poprzedzający piątek lub następujący poniedziałek.

Trzy dni wolnego bez wykorzystywania urlopu pracownicy będą mieli od 15 do 17 sierpnia, ze względu na przypadające w piątek Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od stażu pracy wynikającego z umowy o pracę. Jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu. Pracownicy zatrudnieni od co najmniej 10 lat, mogą wykorzystać 26 dni urlopu. Zgodnie z przepisami urlopy udzielane są na podstawie planu urlopów ustalonego przez pracodawcę. Planem nie obejmuje się 4 dni przysługujących jako urlop na żądanie.

Dni ustawowo wolne od pracy 2025

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2025 przedstawia się następująco:

Środa, 1 stycznia – Nowy Rok

Poniedziałek, 6 stycznia – Trzech Króli

Niedziela i poniedziałek, 20-21 kwietnia – Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny

Czwartek, 1 maja – Święto Pracy

Sobota, 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

Niedziela, 8 czerwca – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

Czwartek, 19 czerwca – Boże Ciało

Piątek, 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

Sobota, 1 listopada – Wszystkich Świętych

Wtorek, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Czwartek i piątek, 25-26 grudnia – Boże Narodzenie

W oszukiwaniu wolnego czasu: jak zaplanować urlopy, by mieć więcej wolnego?

W 2025 roku tradycyjnie będzie kilka długich weekendów. Rozsądne zarządzanie urlopami pozwoli mocno wydłużyć sobotnio-niedzielny i świąteczny wypoczynek. W nadchodzącym roku będzie moment, kiedy biorąc 3 dni urlopu, zgromadzimy aż 9 dni wolnego bez przerwy.

Pierwszy długi weekend 2025 roku już w styczniu

Styczeń 2025 pod względem dni wolnych wygląda bardzo obiecująco. Zaczynamy 1 stycznia, czyli w Nowy Rok. Co interesujące, tym razem dzień ten wypada w środę, a już kilka dni później jest kolejne wolne – 6 stycznia. To kusząca okoliczność, by połączyć świętowanie i wziąć wolne 2 i 3 stycznia i cieszyć się wolnym przez łącznie 6 dni — od 1 do 6 stycznia.

Długi weekend majowy

Polacy uwielbiają majówkę, najlepiej przy grillu. Żeby dobrze wypocząć, nie trzeba brać wiele wolnego, bo mamy dwa ustawowo wolne dni od pracy, niemal jeden po drugim. Pierwszomajowe Święto Pracy wypada w czwartek, a trzeciomajowe Święto Konstytucji – w sobotę. Jeśli zaplanujemy urlop na piątek 2 maja, będziemy mieli aż cztery dni wolnego: 1-4 maja. Fani ekstremalnie długich majówek mogą jeszcze wydłużyć ten czas, zaczynając świętować już od 28 kwietnia. Biorąc dodatkowo urlop 28-30 kwietnia zyskamy odpoczynek od 26 kwietnia do 4 maja.

Wolne w czerwcu – Boże Ciało

Kolejną okazją do przedłużenia weekendu będzie przypadające w czwartek 19 czerwca Boże Ciało. Tradycyjnie wzięcie wolnego piątku da nam 4 dni wolnego. Ten odpoczynek musi starczyć aż do listopada, wtedy to mamy kolejną okazję do przedłużenia odpoczynku.

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości, które obchodzimy 11 listopada, w 2025 roku przypada na wtorek. Jeśli weźmiemy wolne w poniedziałek 10 listopada, to będziemy mieć aż cztery dni wypoczynku — od soboty do wtorku pomiędzy 8 a 11 listopada.

Święta Bożego Narodzenia 2025

W 2025 roku wigilia przypada w środę, zatem 25 i 26 grudnia to czwartek i piątek. Mamy tu więc 4 dni wolne. Jeśli ktoś chce poświętować dłużej, to może wziąć 3 dni urlopu (przyjmując, że wigilia nie zostanie uznana z dzień wolny od pracy), by mieć łącznie 9 dni wolnego.