Digitalizacja akt postępowań, zwiększenie możliwości składania skarg na przewlekłość postępowań, rozwój mediacji i profesjonalizacja zawodu mediatora, jeden asystent na dwóch sędziów – są wśród 10 filarów zmian w sądownictwie przedstawionych w czwartek przez szefa MS Adama Bodnara.

Szef MS mówił na konferencji prasowej o przyspieszeniu digitalizacji sądów – resort sprawiedliwości chce stopniowo rezygnować z dokumentów papierowych.

„Chcemy powiązać Krajowy Rejestr Sądowy z pewnymi funkcjonalnościami, dostępnością przez mObywatel. Tak samo elektroniczne Księgi Wieczyste, dążyć do powiązanie tego z mObywatelem” – powiedział Bodnar.

Podkreślił, że MS bardzo zależy na digitalizacji akt postępowań i zapowiedział, że w II kwartale 2025 r. będą pilotażowe działania dotyczące digitalizacji. Kolejny filar, dotyczy poprawy w kwestii przewlekłości postępowania sądowego.

„Chcemy zwiększyć możliwości składania skarg na przewlekłość postępowania” – powiedział szef MS.

Wskazał, że ma to dotyczyć dwóch typów spraw – warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności oraz w sprawach dyscyplinarnych dotyczących sędziów i prokuratorów, w tym także w sprawach immunitetowych. Bodnar dodał, że mają być m.in. uproszczone wymogi formalne.

Zmiany dotyczące mediacji to kolejny filar zmian w sądownictwie. Mają one polegać na profesjonalizacji zawodu mediatora i usprawnieniu postępowań mediacyjnych. Następny filar to odnosi się do asystentów sędziów.

„Mamy ten ambitny zamiar, żeby był jeden asystent na dwóch sędziów” – powiedział Bodnar.

Ponadto – jak zapowiedział – do orzekania mają powrócić sędziowie wizytatorzy i to odblokuje pewne zasoby w wymiarze sprawiedliwości.