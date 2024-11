II część cyklu dokumentalnego pt.” Tajemnice cmentarza św. Jana”.

Jak wyglądali zielonogórzanie w XV wieku, jakiej byli kondycji, co jedli i na co chorowali? Dowiemy się z publikacji pt.” O cmentarzu św. Jana, czyli najstarszej zielonogórskiej nekropolii” autorstwa Bartłomieja Gruszki i Sławomira Kałagate. To oni w 2020 roku dokonali w Zielonej Górze znaczącego odkrycia. Tej nekropolii na przestrzeni wieków szukało wielu historyków i archeologów, Niemców i Polaków. Na terenie gdzie miał powstać dwupoziomowy parking zarządzono archeologiczne prace interwencyjne. Zadanie zlecono to zadanie właśnie im, archeologom, którzy szukali tego miejsca od lat.

Na temat cmentarza św. Jana w Zielonej Górze powstało niewiele artykułów, nie mówiąc już o bardziej kompleksowych opracowaniach. Jak podaje dawny zielonogórski kronikarz Hugo Schmidt, pomimo tego, że cmentarz św. Jana nie był użytkowany od początku XIX stulecia, był znany wielu zielonogórzanom jeszcze w początkach XX wieku jako cmentarz przykościelny pod nazwą „Przy Bożym Polu”. Teren dawnej nekropolii służył okolicznym mieszkańcom, jako plac zabaw, suszono tez tam pranie.

Archeolodzy rozpoczęli proces powrotu nekropolii do świadomości mieszkańców miasta. Prace wykopaliskowe i naukowe zapewne będą kontynuowane. Temat fascynuje nie tylko historyków, ale też zielonogórzan. Mieszkająca obok Bożego Pola performerka Aleksandra Kubiak postanowiła zabrać na ten temat głos w specjalnym zdarzeniu artystycznym, które odbyło się w ubiegłą niedzielę.

Foto: Fundacja Tłocznia, Marta Gendera, Cezary Galek